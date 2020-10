MLS Top Scorers

Oct 11 (OPTA) - Top Scorers in the MLS on Saturday 1 D. Rossi (Los Angeles) 14 2 G. Zardes (Columbus) 11 3 R. Ruidíaz (Seattle) 9 B. Wright-Phillips (Los Angeles) 4 A. Akinola (Toronto) 8 J. Ebobisse (Portland) J. Morris (Seattle) D. Váleri (Portland) 5 R. Berič (Chicago) 7 D. Kreilach (Real Salt Lake) R. Lod (Minnesota) K. Molino (Minnesota) C. Mueller (Orlando City SC) C. Pavón (LA Galaxy) Pozuelo (Toronto) K. Przybyłko (Philadelphia) 6 Nani (Orlando City SC) 6 S. Lletget (LA Galaxy) F. Mora (Portland) A. Pulido (Sporting Kansas City) C. Quintero (Houston) R. Quioto (Montreal) J. Russell (Sporting Kansas City) Sergio Santos (Philadelphia)