Jan 30 (OPTA) - Results from the NBA games on Friday (home team in CAPS)(start times are EST) CHARLOTTE 108 Indiana 105 Atlanta 116 WASHINGTON 100 NEW YORK 102 Cleveland 81 Sacramento 126 TORONTO 124 NEW ORLEANS 131 Milwaukee 126 LA Clippers 116 ORLANDO 90 Philadelphia 118 MINNESOTA 94 Brooklyn 147 OKLAHOMA CITY 125 Denver at San Antonio (20:30) Dallas at Utah (22:00)