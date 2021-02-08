NFL-List of Super Bowl winners

Feb 7 (Reuters) - List of National Football League's Super Bowl champions.
Feb. 7, 2021 - Tampa Bay 31, Kansas City 9
Feb. 2, 2020 - Kansas City 31, San Francisco 20
Feb. 3, 2019 - New England 13, Los Angeles Rams 3
Feb. 4, 2018 - Philadelphia 41, New England 33
Feb. 5, 2017 - New England 34, Atlanta 28
Feb. 7, 2016 - Denver 24, Carolina 10
Feb. 1, 2015 - New England 28, Seattle 24
Feb. 2, 2014 - Seattle 43, Denver 8
Feb. 3, 2013 - Baltimore 34, San Francisco 31
Feb. 5, 2012 - New York Giants 21, New England 17
Feb. 6, 2011 - Green Bay 31, Pittsburgh 25
Feb. 7, 2010 - New Orleans 31, Indianapolis 17
Feb. 1, 2009 - Pittsburgh 27, Arizona 23
Feb. 3, 2008 - New York Giants 17, New England 14
Feb. 4, 2007 - Indianapolis 29, Chicago 17
Feb. 5, 2006 - Pittsburgh 21, Seattle 10
Feb. 6, 2005 - New England 24, Philadelphia 21
Feb. 1, 2004 - New England 32, Carolina 29
Jan. 26, 2003 - Tampa Bay 48, Oakland 21
Feb. 3, 2002 - New England 20, St. Louis 17
Jan. 28, 2001 - Baltimore 34, New York Giants 7
Jan. 30, 2000 - St. Louis 23, Tennessee 16
Jan. 31, 1999 - Denver 34, Atlanta 19
Jan. 25, 1998 - Denver 31, Green Bay 24
Jan. 26, 1997 - Green Bay 35, New England 21
Jan. 28, 1996 - Dallas 27, Pittsburgh 17
Jan. 29, 1995 - San Francisco 49, San Diego 26
Jan. 30, 1994 - Dallas 30, Buffalo 13
Jan. 31, 1993 - Dallas 52, Buffalo 17
Jan. 26, 1992 - Washington 37, Buffalo 24
Jan. 27, 1991 - New York Giants 20, Buffalo 19
Jan. 28, 1990 - San Francisco 55, Denver 10
Jan. 22, 1989 - San Francisco 20, Cincinnati 16
Jan. 31, 1988 - Washington 42, Denver 10
Jan. 25, 1987 - New York Giants 39, Denver 20
Jan. 26, 1986 - Chicago 46, New England 10
Jan. 20, 1985 - San Francisco 38, Miami 16
Jan. 22, 1984 - LA Raiders 38, Washington 9
Jan. 30, 1983 - Washington 27, Miami 17
Jan. 24, 1982 - San Francisco 26, Cincinnati 21
Jan. 25, 1981 - Oakland 27, Philadelphia 10
Jan. 20, 1980 - Pittsburgh 31, LA Rams 19
Jan. 21, 1979 - Pittsburgh 35, Dallas 31
Jan. 15, 1978 - Dallas 27, Denver 10
Jan. 9, 1977 - Oakland 32, Minnesota 14
Jan. 18, 1976 - Pittsburgh 21, Dallas 17
Jan. 12, 1975 - Pittsburgh 16, Minnesota 6
Jan. 13, 1974 - Miami 24, Minnesota 7
Jan. 14, 1973 - Miami 14, Washington 7
Jan. 16, 1972 - Dallas 24, Miami 3
Jan. 17, 1971 - Baltimore 16, Dallas 13
Jan. 11, 1970 - Kansas City 23, Minnesota 7
Jan. 12, 1969 - New York Jets 16, Baltimore 7
Jan. 14, 1968 - Green Bay 33, Oakland 14
Jan. 15, 1967 - Green Bay 35, Kansas City 10 (Compiled by Frank Pingue)