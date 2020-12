Nov 30 (OPTA) - Results from the NFL games on Sunday (home team in CAPS)(start times are EST) Tennessee 45 INDIANAPOLIS 26 NY Giants 19 CINCINNATI 17 BUFFALO 27 LA Chargers 17 ATLANTA 43 Las Vegas Raiders 6 Cleveland 27 JACKSONVILLE 25 Miami 20 NY JETS 3 NEW ENGLAND 20 Arizona 17 MINNESOTA 28 Carolina 27 New Orleans 31 DENVER 3 San Francisco 23 LA RAMS 20 Kansas City 27 TAMPA BAY 24 Chicago at Green Bay (20:20)