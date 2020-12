NFL Standings

Dec 8 (OPTA) - Standings from the NFL on Monday AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE AFC EAST W L T PF PA PCT 1. Buffalo 8 3 0 299 282 .727 2. Miami 8 4 0 303 212 .667 3. New England 6 6 0 274 255 .500 4. NY Jets 0 12 0 180 353 .000 AFC NORTH W L T PF PA PCT 1. Pittsburgh 11 0 0 317 188 1.000 2. Cleveland 9 3 0 306 321 .750 3. Baltimore 6 5 0 282 214 .545 4. Cincinnati 2 9 1 237 308 .208 AFC SOUTH W L T PF PA PCT 1. Tennessee 8 4 0 359 326 .667 2. Indianapolis 8 4 0 328 273 .667 3. Houston 4 8 0 288 323 .333 4. Jacksonville 1 11 0 251 352 .083 AFC WEST W L T PF PA PCT 1. Kansas City 10 1 0 348 238 .909 2. Las Vegas 7 5 0 323 347 .583 3. Denver 4 7 0 209 298 .364 4. LA Chargers 3 9 0 277 345 .250 NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE NFC EAST W L T PF PA PCT 1. NY Giants 5 7 0 231 265 .417 2. Washington 4 7 0 241 243 .364 3. Philadelphia 3 8 1 253 307 .292 4. Dallas 3 8 0 251 359 .273 NFC NORTH W L T PF PA PCT 1. Green Bay 9 3 0 379 299 .750 2. Minnesota 6 6 0 319 329 .500 3. Chicago 5 7 0 246 284 .417 4. Detroit 5 7 0 286 358 .417 NFC SOUTH W L T PF PA PCT 1. New Orleans 10 2 0 347 241 .833 2. Tampa Bay 7 5 0 344 280 .583 3. Atlanta 4 8 0 311 302 .333 4. Carolina 4 8 0 280 300 .333 NFC WEST W L T PF PA PCT 1. LA Rams 8 4 0 301 243 .667 2. Seattle 8 4 0 353 321 .667 3. Arizona 6 6 0 332 296 .500 4. San Francisco 5 6 0 261 254 .455 Tuesday, December 8 schedules (EST/GMT) Dallas at Baltimore (2005/0105) Thursday, December 10 schedules (EST/GMT) New England at LA Rams (2020/0120)