Sep 11 (OPTA) - NHL schedules for this weekend Friday, September 11 schedules (EST/GMT) Tampa Bay at NY Islanders (2000/0000) Saturday, September 12 schedules (EST/GMT) Las Vegas at Dallas (2000/0000) Sunday, September 13 schedules (EST/GMT) Tampa Bay at NY Islanders (1500/1900) Monday, September 14 schedules (EST/GMT) Dallas at Las Vegas (2000/0000) Tuesday, September 15 schedules (EST/GMT) NY Islanders at Tampa Bay (2000/0000)