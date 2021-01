Jan 23 (OPTA) - Results from the NHL games on Friday (home team in CAPS)(start times are EST) WASHINGTON 4 Buffalo 3 (SO) PITTSBURGH 4 NY Rangers 3 (SO) TORONTO 4 Edmonton 2 CHICAGO 4 Detroit 1 MINNESOTA 4 San Jose 1 DALLAS 7 Nashville 0 Las Vegas at Arizona (21:00) Colorado at Anaheim (22:00)