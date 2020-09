Sep 28 (OPTA) - The PGA Fedex Cup Rankings on Sep 27 Rnk Prv Total 1. (1) Bryson DeChambeau (US) 600 2. (100) Hudson Swafford (US) 505 3. (2) Stewart Cink (US) 500 4. (3) Matthew Wolff (US) 330 5. (4) Harry Higgs (US) 300 5. (161) Tyler Mccumber (US) 300 7. (5) Louis Oosthuizen (South Africa) 210 8. (52) Mackenzie Hughes (Canada) 190 9. (24) Adam Long (US) 173 10. (20) James Hahn (US) 165 11. (7) Brian Stuard (US) 153 12. (6) Harris English (US) 150 13. (84) Nate Lashley (US) 135 14. (7) Kevin Streelman (US) 134 14. (7) Chez Reavie (US) 134 14. (7) Doc Redman (US) 134 17. (11) Xander Schauffele (US) 120 18. (13) Sam Burns (US) 116 19. (47) Cameron Percy (Australia) 115 20. (34) Xinjun Zhang (China PR) 114 21. (69) Anirban Lahiri (India) 112 22. (20) Pat Perez (US) 107 23. (12) Dustin Johnson (US) 105 24. (13) Kristoffer Ventura (Norway) 94 25. (108) Luke List (US) 84