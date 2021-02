Feb 15 (OPTA) - The PGA Fedex Cup Rankings on Feb 14 Rnk Prv Total 4. (4) Harris English (US) 960 5. (5) Viktor Hovland (Norway) 873 6. (6) Justin Thomas (US) 840 7. (7) Carlos Ortiz (Mexico) 829 8. (8) Joaquin Niemann (Chile) 826 9. (9) Bryson DeChambeau (US) 783 10. (63) Daniel Berger (US) 782 11. (10) Stewart Cink (US) 742 12. (11) Patrick Reed (US) 736 13. (12) Brooks Koepka (US) 724 14. (13) Si Woo Kim (Korea Republic) 713 15. (14) Sungjae Im (Korea Republic) 668 16. (15) Jon Rahm (Spain) 652 17. (16) Jason Kokrak (US) 650 18. (17) Kevin Na (US) 627 19. (18) Sergio Garcia (Spain) 623 20. (19) Matthew Wolff (US) 616 21. (20) Tony Finau (US) 603 22. (21) Martin Laird (Scotland) 589 23. (22) Peter Malnati (US) 576 24. (23) Robert Streb (US) 564 25. (24) Hudson Swafford (US) 562