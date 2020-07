PGA Fedex Cup FedEx Cup Rankings

Jul 20 (OPTA) - The PGA Fedex Cup Rankings on Jul 19 Rnk Prv Total 1. (1) Justin Thomas (US) 1889 2. (2) Webb Simpson (US) 1660 3. (3) Sungjae Im (Korea Republic) 1542 4. (4) Bryson DeChambeau (US) 1514 5. (5) Rory McIlroy (Northern Ireland) 1291 6. (7) Patrick Reed (US) 1279 7. (6) Collin Morikawa (US) 1256 8. (24) Jon Rahm (Spain) 1224 9. (8) Brendon Todd (US) 1204 10. (9) Lanto Griffin (US) 1105 11. (12) Xander Schauffele (US) 1094 12. (10) Daniel Berger (US) 1091 13. (11) Marc Leishman (Australia) 1079 14. (13) Sebastian Munoz (Colombia) 1042 15. (14) Abraham Ancer (Mexico) 1032 16. (15) Tyrrell Hatton (England) 1022 17. (17) Kevin Na (US) 1017 18. (16) Hideki Matsuyama (Japan) 943 19. (18) Kevin Streelman (US) 884 20. (19) Joaquin Niemann (Chile) 860 21. (20) Cameron Champ (US) 837 22. (21) Viktor Hovland (Norway) 812 23. (22) Cameron Smith (Australia) 790 24. (51) Ryan Palmer (US) 771 25. (23) Dustin Johnson (US) 735