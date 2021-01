Jan 29 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Farmers Insurance Open on Thursday -8 Alex Noren (Sweden) 64 Patrick Reed (USA) 64 -7 Scottie Scheffler (USA) 65 -6 Sam Burns (USA) 66 K.J. Choi (Korea Republic) 66 Rhein Gibson (Australia) 66 Talor Gooch (USA) 66 Lanto Griffin (USA) 66 Brandon Hagy (USA) 66 Beau Hossler (USA) 66 Luke List (USA) 66 Peter Malnati (USA) 66 Ryan Palmer (USA) 66 Cameron Smith (Australia) 66 Gary Woodland (USA) 66 -5 Wyndham Clark (USA) 67 Will Gordon (USA) 67 Denny McCarthy (USA) 67 Adam Scott (Australia) 67 Tim Wilkinson (New Zealand) 67 -4 Cameron Champ (USA) 68 Lucas Glover (USA) 68 Si Woo Kim (Korea Republic) 68 Anirban Lahiri (India) 68 Tom Lewis (England) 68 Rory McIlroy (Northern Ireland) 68 Seung-Yul Noh (Korea Republic) 68 Roger Sloan (Canada) 68 Robert Streb (USA) 68 Kevin Streelman (USA) 68 Will Zalatoris (USA) 68 -3 Joseph Bramlett (USA) 69 Bronson Burgoon (USA) 69 Tony Finau (USA) 69 Adam Hadwin (Canada) 69 John Huh (USA) 69 Sungjae Im (Korea Republic) 69 Michael Kim (USA) 69 Grayson Murray (USA) 69 Jon Rahm (Spain) 69 Brandt Snedeker (USA) 69 Jordan Spieth (USA) 69 Scott Stallings (USA) 69 Sepp Straka (Austria) 69 Kevin Tway (USA) 69 Richy Werenski (USA) 69 -2 Sebastian Cappelen (Denmark) 70 Cameron Davis (Australia) 70 Rickie Fowler (USA) 70 Dylan Frittelli (South Africa) 70 Doug Ghim (USA) 70 Andres Gonzales (USA) 70 James Hahn (USA) 70 Tom Hoge (USA) 70 Viktor Hovland (Norway) 70 Matt Jones (Australia) 70 Jason Kokrak (USA) 70 Martin Laird (Scotland) 65 Ryan Moore (USA) 70 Matthew NeSmith (USA) 70 J.T. Poston (USA) 70 Xander Schauffele (USA) 70 Charl Schwartzel (South Africa) 70 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 Bubba Watson (USA) 70 Xinjun Zhang (China PR) 70 Jared du Toit (Canada) 70 -1 Scott Brown (USA) 71 Rafael Campos (Puerto Rico) 71 Fabian Gomez (Argentina) 71 Bill Haas (USA) 71 Harry Higgs (USA) 71 Max Homa (USA) 71 Mackenzie Hughes (Canada) 71 Russell Knox (Scotland) 71 Satoshi Kodaira (Japan) 71 Tain Lee (USA) 71 Marc Leishman (Australia) 71 Troy Merritt (USA) 71 Phil Mickelson (USA) 71 Cameron Percy (Australia) 71 Pat Perez (USA) 71 Ted Potter Jr (USA) 71 Sam Ryder (USA) 71 Kevin Stadler (USA) 71 Brian Stuard (USA) 71 Justin Suh (USA) 71 0 Byeong Hun An (Korea Republic) 72 Chris Baker (USA) 72 Corey Conners (Canada) 72 Bo Hoag (USA) 72 Jim Knous (USA) 72 Brooks Koepka (USA) 72 Francesco Molinari (Italy) 72 Andy Ogletree (USA) 72 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 Rob Oppenheim (USA) 72 Carlos Ortiz (Mexico) 72 Patrick Rodgers (USA) 72 Rory Sabbatini (South Africa) 72 Chase Seiffert (USA) 72 Kyle Stanley (USA) 72 Steve Stricker (USA) 72 Cameron Tringale (USA) 72 Kristoffer Ventura (Norway) 72 Vincent Whaley (USA) 72 1 Tyler Duncan (USA) 73 Chesson Hadley (USA) 73 Kramer Hickok (USA) 73 Kelly Kraft (USA) 73 Hank Lebioda (USA) 73 Nelson Ledesma (Argentina) 73 Maverick McNealy (USA) 73 Kyle Mendoza (USA) 73 Henrik Norlander (Sweden) 73 Doc Redman (USA) 73 Robby Shelton (USA) 73 Ben Taylor (England) 73 Jimmy Walker (USA) 73 2 Jason Dufner (USA) 74 Michael Gellerman (England) 74 Scott Harrington (USA) 74 David Hearn (Canada) 74 Danny Lee (New Zealand) 74 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 74 Willie Mack (USA) 74 Hideki Matsuyama (Japan) 74 J.J. Spaun (USA) 74 Erik Van Rooyen (South Africa) 74 Nick Watney (USA) 74 Cameron Young (USA) 74 3 Aaron Baddeley (Australia) 75 Charley Hoffman (USA) 75 J.B. Holmes (USA) 75 Adam Schenk (USA) 75 4 Jason Day (Australia) 76 Matt Every (USA) 76 Emiliano Grillo (Argentina) 76 Billy Horschel (USA) 76 Hunter Mahan (USA) 76 Tyler Mccumber (USA) 76 John Senden (Australia) 76 5 Ryan Brehm (USA) 77 Keith Mitchell (USA) 77 Ty Strafaci (USA) 77 Martin Trainer (USA) 77 6 Mark Anderson (USA) 78 Joel Dahmen (USA) 78 Seamus Power (Republic of Ireland) 78 Harold Varner III (USA) 78 Matthew Wolff (USA) 78 7 Harris English (USA) 79 Michael Gligic (Canada) 79 Jamie Lovemark (USA) 79 8 Charles Howell III (USA) 80 Camilo Villegas (Colombia) 80