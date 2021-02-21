PGA Tour The Genesis Invitational Scores

Feb 21 (OPTA) - Scores from the PGA Tour The Genesis Invitational on Friday -10 Sam Burns (USA) 64 66 -8 Matthew Fitzpatrick (England) 66 71 -7 Wyndham Clark (USA) 67 69 Max Homa (USA) 66 70 Dustin Johnson (USA) 68 67 -6 Patrick Cantlay (USA) 67 70 -5 Tony Finau (USA) 71 67 Talor Gooch (USA) 68 71 Matt Jones (Australia) 67 72 Jason Kokrak (USA) 67 68 Alex Noren (Sweden) 67 70 -4 Tyler Mccumber (USA) 67 68 Cameron Smith (Australia) 69 68 Jordan Spieth (USA) 68 68 -3 Branden Grace (South Africa) 71 69 Viktor Hovland (Norway) 71 69 Andrew Landry (USA) 69 69 Patrick Rodgers (USA) 71 69 -2 James Hahn (USA) 74 66 Francesco Molinari (Italy) 68 73 Collin Morikawa (USA) 73 69 Joaquin Niemann (Chile) 67 68 Jon Rahm (Spain) 70 69 Xander Schauffele (USA) 71 69 -1 Adam Hadwin (Canada) 71 71 Brian Harman (USA) 72 69 Scott Harrington (USA) 71 66 Kyle Stanley (USA) 70 71 Nick Taylor (Canada) 72 69 Will Zalatoris (USA) 69 69 0 Jim Furyk (USA) 69 70 Marc Leishman (Australia) 69 73 Kevin Na (USA) 70 72 Matthew NeSmith (USA) 70 70 C.T. Pan (China PR) 71 70 J.T. Poston (USA) 74 68 Kevin Streelman (USA) 72 66 Cameron Tringale (USA) 69 71 1 Tyler Duncan (USA) 69 70 Rickie Fowler (USA) 70 71 Lanto Griffin (USA) 69 71 Russell Henley (USA) 69 72 Bo Hoag (USA) 73 68 Tom Hoge (USA) 72 69 J.B. Holmes (USA) 70 69 Mackenzie Hughes (Canada) 69 71 Brooks Koepka (USA) 68 70 Danny Lee (New Zealand) 72 70 Brendan Steele (USA) 71 69 Sepp Straka (Austria) 70 71 2 Charley Hoffman (USA) 69 72 Sebastian Munoz (Colombia) 68 71 Scott Piercy (USA) 73 67 Andrew Putnam (USA) 71 71 Scottie Scheffler (USA) 67 74 Charl Schwartzel (South Africa) 75 67 3 Nate Lashley (USA) 73 68 4 Keegan Bradley (USA) 68 74 Wesley Bryan (USA) 69 70 Cameron Davis (Australia) 71 69 Adam Scott (Australia) 69 73 Harold Varner III (USA) 70 72 Richy Werenski (USA) 70 71 5 Brian Gay (USA) 72 69 Matthew Wolff (USA) 71 70 8 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 70 72 9 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 71 68