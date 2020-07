Jul 26 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Arsenal in play Watford ................................................................. Burnley in play Brighton & Hove Albion ................................................................. Chelsea in play Wolverhampton Wanderers ................................................................. Crystal Palace (0) 1 Scorers: J. Schlupp 53 Yellow card: McCarthy 17, Mitchell 49, Kouyaté 75 Subs used: Riedewald 70 (McArthur), Milivojević 85 (Schlupp) Tottenham Hotspur (1) 1 Scorers: H. Kane 13 Yellow card: Alderweireld 61, Dier 91 Subs used: Bergwijn 60 (Lo Celso), Alli 80 (Son Heung-Min), Skipp 80 (Sissoko), Sánchez 93 (Lucas Moura) Referee: Andre Marriner ................................................................. Everton in play AFC Bournemouth ................................................................. Leicester City in play Manchester United ................................................................. Manchester City in play Norwich City ................................................................. Newcastle United in play Liverpool ................................................................. Southampton in play Sheffield United ................................................................. West Ham United in play Aston Villa .................................................................