Jan 3 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Newcastle United (0) 1 Scorers: A. Carroll 82 Subs used: Murphy 64 (Almirón), Shelvey 65 (Joelinton), Carroll 79 (Yedlin) Leicester City (0) 2 Scorers: J. Maddison 55, Y. Tielemans 72 Yellow card: Tielemans 60, Justin 81 Subs used: Ç. Söyüncü 79 (Maddison) Referee: Robert Jones ................................................................. Chelsea (16:30) Manchester City ................................................................. Monday, January 4 fixtures (BST/GMT) Southampton v Liverpool (2000)