Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Norwich City (0) 0 Yellow card: Lewis 38, Cantwell 91 Subs used: Idah 67 (Duda), Cantwell 67 (Hernández), Pukki 67 (Drmic), Vrančić 78 (Tettey) Brighton & Hove Albion (1) 1 Scorers: L. Trossard 25 Yellow card: Lamptey 88, Groß 89 Subs used: Bernardo 72 (Connolly), Groß 72 (Mooy), Mac Allister 79 (Trossard), Stephens 79 (Bissouma), Duffy 94 (Lamptey) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Leicester City (15:00) Crystal Palace ................................................................. Manchester United (15:00) AFC Bournemouth ................................................................. Wolverhampton Wanderers (17:30) Arsenal ................................................................. Chelsea (20:00) Watford ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (BST/GMT) Burnley v Sheffield United (1200/1100) Newcastle United v West Ham United (1415/1315) Liverpool v Aston Villa (1630/1530) Southampton v Manchester City (1900/1800) Monday, July 6 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Everton (2000/1900) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v Chelsea (1800/1700) Watford v Norwich City (1800/1700) Arsenal v Leicester City (2015/1915) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Manchester City v Newcastle United (1800/1700) Sheffield United v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) West Ham United v Burnley (1800/1700) Brighton & Hove Albion v Liverpool (2015/1915) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur (1800/1700) Everton v Southampton (1800/1700) Aston Villa v Manchester United (2015/1915)