Premier League Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Brighton & Hove Albion (0) 1 Scorers: D. Welbeck 87 Yellow card: Dunk 33 Subs used: Jahanbakhsh 46 (Veltman), Welbeck 66 (Maupay), Zeqiri 72 (White) Sheffield United (0) 1 Scorers: J. Bogle 63 Red card: Lundstram 40 Yellow card: McGoldrick 70, Osborn 86, Burke 88, Ramsdale 90, Basham 93 Subs used: Burke 33 (Fleck), Bogle 54 (Brewster), Osborn 70 (McGoldrick) Referee: Peter Bankes ................................................................. Tottenham Hotspur (14:15) Leicester City ................................................................. Manchester United (16:30) Leeds United ................................................................. West Bromwich Albion (19:15) Aston Villa ................................................................. Monday, December 21 fixtures (BST/GMT) Burnley v Wolverhampton Wanderers (1730) Chelsea v West Ham United (2000)