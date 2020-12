Premier League Summaries

Dec 21 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Monday (start times are BST) Burnley (1) 2 Scorers: A. Barnes 35, C. Wood 51 Yellow card: Westwood 36, Rodriguez 94 Subs used: Pieters 69 (Brady), Rodriguez 82 (Barnes), Benson 87 (McNeil) Wolverhampton Wanderers (0) 1 Scorers: Fábio Silva 89pen Yellow card: Otasowie 46 Subs used: Adama Traoré 60 (Aït Nouri), Fábio Silva 60 (Otasowie), Vitinha 76 (Rúben Neves) Referee: Lee Mason ................................................................. Chelsea (20:00) West Ham United ................................................................. Saturday, December 26 fixtures (BST/GMT) Leicester City v Manchester United (1230) Aston Villa v Crystal Palace (1500) Fulham v Southampton (1500) Arsenal v Chelsea (1730) Manchester City v Newcastle United (2000) Sheffield United v Everton (2000)