Primeira Liga Summaries

Dec 18 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Portimonense (0) 0 Yellow card: Dener 56, Willyan 59, Aylton Boa Morte 75 Subs used: Júlio César 76 (Aylton Boa Morte), Beto 82 (Fabricio), Welinton Júnior 82 (Anderson Oliveira), Fernando Medeiros 91 (Luquinhas) Famalicão (0) 0 Yellow card: Dani Morer 26, Guga 60, Pereyra 62 Subs used: Herrera 46 (Dani Morer), Jhonata Robert 68 (Rúben Lameiras), Patrick William 68 (Iván Jaime), João Neto 79 (Guga), Riccieli 88 (Bruno Jordão) Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Belenenses (1500) Tondela v Moreirense (1800) Sporting CP v Farense (2030) Sunday, December 20 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Boavista (1500) Gil Vicente v Benfica (1730) Porto v Nacional (2000) Monday, December 21 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Vitória Guimarães (2015) Tuesday, December 22 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Rio Ave (2015)