Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Vitória Setúbal (2) 2 Scorers: Mathiola 27, Bruno Pires 45+4 Yellow card: Carlinhos 63 Subs used: Leandro Vilela 62 (João Meira), Jubal 62 (Mathiola), Hachadi 78 (Nuno Valente), Alex 84 (André Sousa) Paços de Ferreira (0) 3 Scorers: Douglas Tanque 46, Maracás 61, Denílson 71 Yellow card: Jorge Silva 39, Reabciuk 80 Subs used: Zé Uilton 46 (Luíz Carlos), Denílson 55 (Jorge Silva), Diaby 76 (Douglas Tanque), Marco Baixinho 76 (Maracás), Vasco Rocha 88 (Pedrinho) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Portimonense (19:15) Vitória Guimarães ................................................................. Benfica (21:15) Boavista ................................................................. Sporting Braga (21:30) Desportivo Aves ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Rio Ave (1700/1600) Tondela v Famalicão (1915/1815) Porto v Belenenses (2130/2030) Monday, July 6 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Sporting CP (2100/2000) Wednesday, July 8 fixtures (WET/GMT) Boavista v Marítimo (1900/1800) Desportivo Aves v Vitória Setúbal (2115/2015) Thursday, July 9 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Portimonense (1700/1600) Tondela v Porto (1915/1815) Famalicão v Benfica (2130/2030)