Dec 22 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Sporting Braga (1) 3 Scorers: Ricardo Horta 43, Fransérgio 62, Paulinho 88 Yellow card: Vítor Tormena 60 Subs used: Ali Musrati 20 (Galeno), Rodrigo Gomes 85 (Castro), João Novais 89 (Fransérgio), Abel Ruiz 89 (Ricardo Horta) Rio Ave (0) 0 Subs used: Jambor 46 (Filipe Augusto), Gabrielzinho 72 (Gelson Dala), Ronan 72 (Francisco Geraldes), André Pereira 84 (Diego Lopes) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Sunday, December 27 fixtures (WET/GMT) Famalicão v Gil Vicente (1500) Nacional v Tondela (1500) Farense v Paços de Ferreira (1730) Belenenses v Sporting CP (2000)