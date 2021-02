Primeira Liga Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Sporting CP (1) 2 Scorers: João Mário 20pen, João Palhinha 48 Yellow card: Nuno Mendes 8, Feddal 14, Pedro Porro 54, Adán 75, Jovane Cabral 88 Subs used: Nuno Santos 62 (Paulinho), Matheus Nunes 73 (João Mário), Jovane Cabral 73 (Pedro Gonçalves), Bruno Tabata 73 (Tiago Tomás), Matheus Reis 85 (Nuno Mendes) Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: Marco Baixinho 13, Pedro Rebocho 19, Douglas Tanque 22 Subs used: Marcelo 63 (Pedro Rebocho), Zé Uilton 63 (Hélder Ferreira), João Amaral 63 (Marco Baixinho), João Pedro 75 (Douglas Tanque), Jan 86 (Luíz Carlos) Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Tuesday, February 16 fixtures (WET/GMT) Tondela v Marítimo (1745) Wednesday, February 17 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Farense (2145) Friday, February 19 fixtures (WET/GMT) Boavista v Moreirense (2030) Saturday, February 20 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Nacional (1530) Gil Vicente v Santa Clara (1730) Sporting CP v Portimonense (2030)