Primeira Liga Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Portimonense (2) 4 Scorers: Maurício Antônio 1, J. Salmani 33, Aylton Boa Morte 72, Beto 85 Yellow card: Lucas Possignolo 37, Moufi 82 Subs used: Beto 65 (Bruno Moreira), Henrique 80 (Salmani), Poha 87 (Ewerton), Fali Candé 87 (Moufi) Gil Vicente (1) 1 Scorers: Samuel Lino 26pen Subs used: Lucas Mineiro 46 (João Afonso), Henrique Gomes 46 (Talocha), Joel Pereira 62 (Paulinho), Marques 62 (Lourency), Baraye 73 (Claude Gonçalves) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Santa Clara (17:30) Sporting Braga ................................................................. Moreirense (20:15) Benfica ................................................................. Monday, February 15 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Paços de Ferreira (2015) Tuesday, February 16 fixtures (WET/GMT) Tondela v Marítimo (1745) Wednesday, February 17 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Farense (2145) Friday, February 19 fixtures (WET/GMT) Boavista v Moreirense (2030)