Primeira Liga Summaries

Oct 19 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Boavista (0) 0 Yellow card: Ricardo Mangas 23, Gustavo 41, Javi García 63, Awaziem 80 Subs used: Castro 6 (Rami), Hamache 68 (Ricardo Mangas), Juwara 68 (Show), Miguel Reisinho 81 (Castro), Elis 82 (Gustavo) Vitória Guimarães (1) 1 Scorers: M. Edwards 19 Yellow card: Ricardo Quaresma 4, Jorge Fernandes 62 Subs used: Pepelu 58 (Edwards), Holm 73 (Bruno Duarte), Janvier 74 (André André), Ouattara 88 (Ricardo Quaresma) Referee: Nuno Miguel Serrano Almeida ................................................................. Friday, October 23 fixtures (WET/GMT) Tondela v Portimonense (2030/1930) Saturday, October 24 fixtures (WET/GMT) Nacional v Paços de Ferreira (1530/1430) Santa Clara v Sporting CP (1800/1700) Porto v Gil Vicente (2030/1930)