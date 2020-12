Primeira Liga Summaries

Dec 21 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Santa Clara (0) 0 Yellow card: Villanueva 56 Missed penalty: Osama Rashid 50 Subs used: Diogo Salomão 46 (João Lucas), Anderson Carvalho 71 (Osama Rashid), Lincoln 71 (Ukra), Jean Patric 71 (Costinha), Lucas Marques 83 (Carlos) Vitória Guimarães (3) 4 Scorers: André André 6, Ricardo Quaresma 27, O. Estupiñán 30, O. Estupiñán 54 Subs used: Miguel Luís 64 (André André), Edwards 73 (Rochinha), Janvier 74 (Ricardo Quaresma), Bruno Duarte 84 (Estupiñán), André Amaro 85 (Pepelu) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Rio Ave (2015)