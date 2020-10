Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Gil Vicente (1) 1 Scorers: Samuel Lino 25 Yellow card: Ygor Nogueira 41, João Afonso 75 Subs used: Fujimoto 73 (Léautey), João Afonso 74 (Ygor Nogueira), Renan 78 (Lourency), Baraye 85 (Samuel Lino), Vitor Carvalho 88 (Lucas Mineiro) Tondela (0) 1 Scorers: Filipe Ferreira 58 Red card: Niasse 12 Yellow card: Pedro Augusto 47, Murillo 62, Khacef 78 Subs used: Pedro Trigueira 14 (Rúben Fonseca), Khacef 46 (Jota Gonçalves), Anne 46 (Rafael Barbosa), Murillo 55 (Bebeto), João Jaquité 79 (João Mendes) Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Marítimo (0) 1 Scorers: Rodrigo Pinho 51pen Yellow card: Rodrigo Pinho 14, Jefferson 43, Cláudio Winck 87, Jean 96 Subs used: Alipour 46 (Jefferson), Pedro Pelágio 65 (Edgar Costa), Tagueu 83 (Rodrigo Pinho), Milson 84 (Zainadine Júnior) Portimonense (0) 2 Scorers: Dener 69, Anderson Oliveira 74 Yellow card: Lucas Possignolo 74, Pedro Sá 82 Subs used: Anderson Oliveira 65 (Welinton Júnior), Ricardo Vaz Té 89 (Fabricio), Henrique 89 (Aylton Boa Morte), Fernando Medeiros 94 (Lucas Fernandes) Referee: João Bento ................................................................. Sporting Braga (2) 2 Scorers: Fransérgio 28, Iuri Medeiros 42 Yellow card: Nuno Sequeira 76 Subs used: André Horta 66 (Iuri Medeiros), Francisco Moura 78 (Galeno), Abel Ruiz 92 (Ricardo Horta) Nacional (0) 1 Scorers: Nuno Borges 86 Yellow card: Chico Ramos 31, Lucas Kal 36, Rúben Freitas 70, Azouni 89 Subs used: Azouni 64 (João Victor), Gorré 64 (Chico Ramos), Alhassan 81 (João Camacho), Witi 81 (Rúben Micael), Róchez 83 (Riascos) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Sporting CP (1) 2 Scorers: Nuno Santos 9, L. Vietto 87 Yellow card: Pedro Gonçalves 11, Luís Carlos 51, Feddal 61, Vietto 79, Coates 79 Subs used: Vietto 56 (Jovane Cabral), Plata 62 (Luís Carlos), Tiago Tomás 62 (Nuno Santos), Ņporar 78 (Pedro Porro), João Mário 78 (Matheus Nunes) Porto (2) 2 Scorers: M. Uribe 25, J. Corona 45 Yellow card: Corona 19, Sanusi 20, Otávio 54, Marchesín 86 Subs used: Felipe Anderson 59 (Díaz), Toni Martínez 59 (Marega), Romário Baró 76 (Otávio), Nanu 76 (Wilson Manafá), Taremi 91 (Uribe) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Santa Clara (1500/1400) Belenenses v Moreirense (1500/1400) Farense v Famalicão (1730/1630) Rio Ave v Benfica (2000/1900) Monday, October 19 fixtures (WET/GMT) Boavista v Vitória Guimarães (2015/1915)