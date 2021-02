Primeira Liga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Boavista (0) 1 Scorers: A. Gomes 53 Yellow card: Gustavo 55, Léo Jardim 73, Nuno Santos 80 Subs used: Porozo 63 (Cannon), Njie 79 (Gustavo), Pérez 83 (Nuno Santos) Moreirense (0) 0 Yellow card: David Simão 74, D'Alberto 89 Subs used: Rafael Martins 61 (Filipe Soares), David Simão 61 (Yan), Derik Lacerda 76 (Ba), André Luis 83 (Lucas Rodrigues) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Nacional (1530) Gil Vicente v Santa Clara (1730) Sporting CP v Portimonense (2030) Sunday, February 21 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Famalicão (1500) Paços de Ferreira v Vitória Guimarães (1500) Sporting Braga v Tondela (1800) Farense v Benfica (2015) Monday, February 22 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Porto (1900)