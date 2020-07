Jul 3 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Santa Clara (0) 0 Yellow card: Mamadu Candé 2, Rafael Ramos 45 Subs used: Lincoln 58 (Costinha), Diogo Salomão 58 (Anderson Carvalho), Sanusi 76 (Mamadu Candé), Zé Manuel 80 (Chico Ramos), Cryzan 80 (Thiago Santana) Marítimo (0) 1 Scorers: Bruno Xadas 71 Yellow card: Pedro Pelágio 24, Rodrigo Pinho 46 Subs used: Vuković 46 (Pedro Pelágio), Bruno Xadas 68 (Correa), Tagueu 68 (Edgar Costa), Getterson 87 (Rodrigo Pinho) Referee: Carlos Miguel Taborda Xistra ................................................................. Saturday, July 4 fixtures (WET/GMT) Vitória Setúbal v Paços de Ferreira (1700/1600) Portimonense v Vitória Guimarães (1915/1815) Benfica v Boavista (2115/2015) Sporting Braga v Desportivo Aves (2130/2030) Sunday, July 5 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Rio Ave (1700/1600) Tondela v Famalicão (1915/1815) Porto v Belenenses (2130/2030) Monday, July 6 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Sporting CP (2100/2000) Wednesday, July 8 fixtures (WET/GMT) Boavista v Marítimo (1900/1800) Desportivo Aves v Vitória Setúbal (2115/2015)