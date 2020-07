Primeira Liga Summaries

Jul 11 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Belenenses (0) 0 Yellow card: Tiago Esgaio 32, Nuno Henrique 61, Show 89, Salo 100 Missed penalty: Nuno Coelho 99 Subs used: Edi Semedo 50 (Licá), Diogo Calila 64 (Tiago Esgaio), Keita 64 (Marco Matias), Robinho 78 (Cassierra), Salo 78 (Nuno Henrique) Moreirense (0) 1 Scorers: Nuno Santos 50 Yellow card: Fábio Abreu 81, Mateus Pasinato 98 Subs used: Gabrielzinho 71 (Singh), Aouacheria 71 (Pedro Nuno), Fábio Pacheco 74 (Nuno Santos), Camará 87 (Alex Soares), João Aurélio 87 (Djavan) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Monday, July 13 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Rio Ave (1900/1800) Vitória Setúbal v Famalicão (2115/2015) Tuesday, July 14 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Desportivo Aves (1700/1600) Portimonense v Boavista (1915/1815) Gil Vicente v Tondela (2130/2030) Benfica v Vitória Guimarães (2130/2030) Wednesday, July 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Paços de Ferreira (1700/1600) Sporting Braga v Belenenses (1915/1815) Porto v Sporting CP (2130/2030)