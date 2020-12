Primeira Liga Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Paços de Ferreira (0) 1 Scorers: João Pedro 83 Yellow card: Douglas Tanque 40 Subs used: Diaby 63 (Luíz Carlos), Adriano Castanheira 63 (Hélder Ferreira), Zé Uilton 77 (Bruno Costa), João Pedro 77 (Fernando Fonseca), João Amaral 85 (Singh) Boavista (0) 1 Scorers: A. Elis 61 Yellow card: Hamache 38, Elis 46, Javi García 52 Subs used: Nuno Santos 64 (Gustavo), Gómez 68 (Castro), Show 75 (Njie) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Gil Vicente (17:30) Benfica ................................................................. Porto (20:00) Nacional ................................................................. Monday, December 21 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Vitória Guimarães (2015) Tuesday, December 22 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Rio Ave (2015)