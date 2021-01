Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Sporting Braga (0) 1 Scorers: Iuri Medeiros 73 Yellow card: Bruno Viana 44, João Novais 77, Nuno Sequeira 87, Galeno 91, Fransérgio 93 Missed penalty: Paulinho 33 Subs used: Ricardo Horta 46 (Bruno Viana), Vítor Tormena 46 (Lucas Piazón), Nuno Sequeira 57 (Raúl Silva), Fransérgio 69 (Castro) Gil Vicente (0) 0 Yellow card: Joel Pereira 60 Subs used: Lourency 57 (Boubacar Hanne), João Afonso 57 (Leandrinho), Samuel Lino 63 (Alaa Abbas), Fujimoto 72 (Baraye), Lucas Mineiro 72 (Claude Gonçalves) Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira ................................................................. Boavista in play Sporting CP ................................................................. Saturday, January 30 fixtures (WET/GMT) Nacional v Famalicão (1530) Tondela v Farense (1800) Portimonense v Boavista (2030) Sunday, January 31 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Marítimo (1500)