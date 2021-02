Primeira Liga Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Wednesday (start times are WET) Vitória Guimarães (2) 2 Scorers: Pepelu 14, M. Edwards 36 Subs used: Janvier 68 (Miguel Luís), Ricardo Quaresma 78 (Rochinha), Bruno Duarte 78 (Estupiñán), André Almeida 84 (André André), Rúben Lameiras 84 (Mensah) Farense (1) 2 Scorers: R. Gauld 21pen, N. Stojiljković 79 Yellow card: Alex Pinto 38, Abner Felipe 55, Alex Pinto 60 (2nd) Subs used: Hugo Seco 62 (Mansilla), Bura 65 (Gauld), Stojiljković 66 (Pedro Henrique), Cláudio Falcão 88 (Madi Queta) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Friday, February 19 fixtures (WET/GMT) Boavista v Moreirense (2030) Saturday, February 20 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Nacional (1530) Gil Vicente v Santa Clara (1730) Sporting CP v Portimonense (2030) Sunday, February 21 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Famalicão (1500) Paços de Ferreira v Vitória Guimarães (1500) Sporting Braga v Tondela (1800) Farense v Benfica (2015) Monday, February 22 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Porto (1900)