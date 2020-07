Primeira Liga Summaries

Jul 9 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Thursday (start times are WET) Rio Ave (1) 2 Scorers: M. Taremi 35pen, Filipe Augusto 90+1 Yellow card: Lucas Piazón 94 Subs used: Carlos Mané 65 (Diogo Figueiras), Lucas Piazón 65 (Diego Lopes), Pedro Amaral 82 (Nuno Santos), Bruno Moreira 87 (Matheus Reis) Portimonense (1) 1 Scorers: Ricardo Vaz Té 6 Yellow card: Jadson 34, Lucas Possignolo 89 Subs used: Rômulo 19 (Dener), Mohanad Ali 78 (Lucas Fernandes), Bruno Costa 79 (Ricardo Vaz Té), Henrique 94 (Junior Tavares) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Tondela (19:15) Porto ................................................................. Famalicão (21:30) Benfica ................................................................. Friday, July 10 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Gil Vicente (1700/1600) Sporting CP v Santa Clara (1915/1815) Paços de Ferreira v Sporting Braga (2130/2030) Saturday, July 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Moreirense (1915/1815) Monday, July 13 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Rio Ave (1900/1800) Vitória Setúbal v Famalicão (2115/2015) Tuesday, July 14 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Desportivo Aves (1700/1600) Portimonense v Boavista (1915/1815) Gil Vicente v Tondela (2130/2030) Benfica v Vitória Guimarães (2130/2030)