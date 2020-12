Proposed 2021 minor league baseball affiliations

A list of Major League Baseball teams' proposed 2021 minor league affiliates, according to MLB.com. Affiliations have yet to be confirmed.

AMERICAN LEAGUE EAST

Baltimore Orioles

Triple-A: Norfolk Tides

Double-A: Bowie Baysox

High Class-A: Aberdeen Ironbirds

Low Class-A: Delmarva Shorebirds

Boston Red Sox

Triple-A: Worcester Red Sox

Double-A: Portland Seadogs

High Class-A: Greenville Drive

Low Class-A: Salem Red Sox

New York Yankees

Triple-A: Scranton/Wilkes-Barre RailRiders

Double-A: Somerset Patriots

High Class-A: Hudson Valley Renegades

Low Class-A: Tampa Tarpons

Tampa Bay Rays

Triple-A: Durham Bulls

Double-A: Montgomery Biscuits

High Class-A: Bowling Green Hot Rods

Low Class-A: Charleston RiverDogs

Toronto Blue Jays

Triple-A: Buffalo Bisons

Double-A: New Hampshire Fisher Cats

High Class-A: Vancouver Canadians

Low Class-A: Dunedin Blue Jays

AMERICAN LEAGUE CENTRAL

Chicago White Sox

Triple-A: Charlotte Knights

Double-A: Birmingham Barons

High Class-A: Winston-Salem Dash

Low Class-A: Kannapolis Cannon Ballers

Cleveland Indians

Triple-A: Columbus Clippers

Double-A: Akron RubberDucks

High Class-A: Lake County Captains

Low Class-A: Lynchburg Hillcats

Detroit Tigers

Triple-A: Toledo Mud Hens

Double-A: Erie SeaWolves

High Class-A: West Michigan Whitecaps

Low Class-A: Lakeland Flying Tigers

Kansas City Royals

Triple-A: Omaha Storm Chasers

Double-A: Northwest Arkansas Naturals

High Class-A: Quad Cities River Bandits

Low Class-A: Columbia Fireflies

Minnesota Twins

Triple-A: St. Paul Saints

Double-A: Wichita Wind Surge

High Class-A: Cedar Rapids Kernels

Low Class-A: Fort Myers Mighty Mussels

AMERICAN LEAGUE WEST

Houston Astros

Triple-A: Sugar Land Skeeters

Double-A: Corpus Christi Hooks

High Class-A: Asheville Tourists

Low Class-A: Fayetteville Woodpeckers

Los Angeles Angels

Triple-A: Salt Lake Bees

Double-A: Rocket City Trash Pandas

High Class-A: Tri-City Dust Devils

Low Class-A: Inland Empire 66ers

Oakland Athletics

Triple-A: Las Vegas Aviators

Double-A: Midland RockHounds

High Class-A: Lansing Lugnuts

Low Class-A: Stockton Ports

Seattle Mariners

Triple-A: Tacoma Rainiers

Double-A: Arkansas Travelers

High Class-A: Everett AquaSox

Low Class-A: Modesto Nuts

Texas Rangers

Triple-A: Round Rock Express

Double-A: Frisco RoughRiders

High Class-A: Hickory Crawdads

Low Class-A: Down East Wood Ducks

NATIONAL LEAGUE EAST

Atlanta Braves

Triple-A: Gwinnett Stripers

Double-A: Mississippi Braves

High Class-A: Rome Braves

Low Class-A: Augusta GreenJackets

Miami Marlins

Triple-A: Jacksonville Jumbo Shrimp

Double-A: Pensacola Blue Wahoos

High Class-A: Beloit Snappers

Low Class-A: Jupiter Hammerheads

New York Mets

Triple-A: Syracuse Mets

Double-A: Binghamton Rumble Ponies

High Class-A: Brooklyn Cyclones

Low Class-A: St. Lucie Mets

Philadelphia Phillies

Triple-A: Lehigh Valley IronPigs

Double-A: Reading Fightin Phils

High Class-A: Jersey Shore BlueClaws

Low Class-A: Clearwater Threshers

Washington Nationals

Triple-A: Rochester Red Wings

Double-A: Harrisburg Senators

High Class-A: Wilmington Blue Rocks

Low Class-A: Fredericksburg Nationals

NATIONAL LEAGUE CENTRAL

Chicago Cubs

Triple-A: Iowa Cubs

Double-A: Tennessee Smokies

High Class-A: South Bend Cubs

Low Class-A: Myrtle Beach Pelicans

Cincinnati Reds

Triple-A: Louisville Bats

Double-A: Chattanooga Lookouts

High Class-A: Dayton Dragons

Low Class-A: Daytona Tortugas

Milwaukee Brewers

Triple-A: Nashville Sounds

Double-A: Biloxi Shuckers

High Class-A: Wisconsin Timber Rattlers

Low Class-A: Carolina Mudcats

Pittsburgh Pirates

Triple-A: Indianapolis Indians

Double-A: Altoona Curve

High Class-A: Greensboro Grasshoppers

Low Class-A: Bradenton Marauders

St. Louis Cardinals

Triple-A: Memphis Redbirds

Double-A: Springfield Cardinals

High Class-A: Peoria Chiefs

Low Class-A: Palm Beach Cardinals

NATIONAL LEAGUE WEST

Arizona Diamondbacks

Triple-A: Reno Aces

Double-A: Amarillo Sod Poodles

High Class-A: Hillsboro Hops

Low Class-A: Visalia Rawhide

Colorado Rockies

Triple-A: Albuquerque Isotopes

Double-A: Hartford Yard Goats

High Class-A: Spokane Indians

Low Class-A: Fresno Grizzlies

Los Angeles Dodgers

Triple-A: Oklahoma City Dodgers

Double-A: Tulsa Drillers

High Class-A: Great Lakes Loons

Low Class-A: Rancho Cucamonga Quakes

San Diego Padres

Triple-A: El Paso Chihuahuas

Double-A: San Antonio Missions

High Class-A: Fort Wayne TinCaps

Low Class-A: Lake Elsinore Storm

San Francisco Giants

Triple-A: Sacramento River Cats

Double-A: Richmond Flying Squirrels

High Class-A: Eugene Emeralds

Low Class-A: San Jose Giants

