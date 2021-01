Here are the top sports stories and upcoming coverage plans for Reuters text service as of 2 p.m. GMT/9 a.m. ET. For a full schedule of news and events, go to our editorial calendar on Reuters Connect https://www.reutersconnect.com/planning.

TOP STORIES

TENNIS-ABUDHABI/

Sabalenka clinches third straight title with Abu Dhabi win

Belarusian Aryna Sabalenka made a strong start to her 2021 season with a comfortable 6-2 6-2 victory over Veronika Kudermetova of Russia to clinch the WTA 500 event in Abu Dhabi on Wednesday and extend her winning streak to 15 matches.

TENNIS-AUSOPEN/

Jones defies rare physical condition to qualify for Australian Open

Britain's Francesca Jones, who suffers from a rare genetic condition, reached her maiden Grand Slam main draw on Wednesday when she beat China's Lu Jiajing in the final round of Australian Open qualifying in Dubai.

TENNIS-ANTALYA/

Aussie De Minaur warms up for home slam with Antalya title

Australian Alex de Minaur warmed up for his home Grand Slam with an ATP title on Wednesday, winning the Antalya Open when fellow finalist Alexander Bublik retired with an ankle injury after just seven minutes' play.

UPCOMING

TENNIS-DELRAY/ (TV)

Tennis - ATP 250 - Delray Beach Open

The final of the Delray Beach Open - an ATP 250 tournament.

13 Jan 15:00 ET / 20:00 GMT

MOTOR-RALLY-DAKAR/ (PIX) (TV)

Rallying - Dakar Rally

Stage 11 of the Dakar Rally in Saudi Arabia is a 557-kilometre drive from Al-Ula to Yanbu.

14 Jan 04:00 ET / 09:00 GMT

OLYMPICS-2020/BRITAIN (TV)

Olympics - Interview with Team GB Chef de Mission

Interview with Team GB's Chef de Mission Mark England as plans continue for the rescheduled Tokyo Olympics.

13 Jan 09:00 ET / 14:00 GMT

BASKETBALL

BASKETBALL-NBA-CHA-DAL/ (PIX)

Basketball - NBA - Charlotte Hornets v Dallas Mavericks 2020-21 NBA Season (Regular Season) - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina

14 Jan 19:00 ET / 00:00 GMT

BASKETBALL-NBA-DET-MIL/ (PIX)

Basketball - NBA - Detroit Pistons v Milwaukee Bucks

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan

14 Jan 19:00 ET / 00:00 GMT

BASKETBALL-NBA-LAC-NOP/ (PIX)

Basketball - NBA - Los Angeles Clippers v New Orleans Pelicans

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Staples Center, Los Angeles, California

14 Jan 22:00 ET / 03:00 GMT

BASKETBALL-NBA-MIN-MEM/ (PIX)

Basketball - NBA - Minnesota Timberwolves v Memphis Grizzlies

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Target Center, Minneapolis, Minnesota

14 Jan 20:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-NYK-BKN/ (PIX)

Basketball - NBA - New York Knicks v Brooklyn Nets

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Madison Square Garden, New York, New York

14 Jan 19:30 ET / 00:30 GMT

BASKETBALL-NBA-OKC-LAL/ (PIX)

Basketball - NBA - Oklahoma City Thunder v Los Angeles Lakers

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, Oklahoma

14 Jan 20:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-PHX-ATL/ (PIX)

Basketball - NBA - Phoenix Suns v Atlanta Hawks

2020-21 NBA Season (Regular Season) - PHX Arena, Phoenix, Arizona

14 Jan 21:00 ET / 02:00 GMT

BASKETBALL-NBA-SAC-POR/ (PIX)

Basketball - NBA - Sacramento Kings v Portland Trail Blazers

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Golden 1 Center, Sacramento, California

14 Jan 22:00 ET / 03:00 GMT

CRICKET

CRICKET-TEST-AUS-IND/ (PIX) (TV)

Cricket - Fourth Test - Australia v India - Preview

Australia and India look ahead to the fourth test, which is due to take place in Brisbane.

14 Jan 03:00 ET / 08:00 GMT

CRICKET-TEST-LKA-ENG/

Cricket - First Test - Sri Lanka v England - Day 1

The first day of the first of two tests between Sri Lanka and England at Galle International Stadium.

14 Jan 03:00 ET / 08:00 GMT

ICEHOCKEY

ICEHOCKEY-NHL-COL-STL/ (PIX)

Hockey - NHL - Colorado Avalanche v St. Louis Blues

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Ball Arena, Denver, Colorado

14 Jan 22:30 ET / 03:30 GMT

ICEHOCKEY-NHL-EDM-VAN/ (PIX)

Hockey - NHL - Edmonton Oilers v Vancouver Canucks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Rogers Place, Edmonton, Alberta

14 Jan 22:00 ET / 03:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-PHI-PIT/ (PIX)

Hockey - NHL - Philadelphia Flyers v Pittsburgh Penguins

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania

13 Jan 17:30 ET / 22:30 GMT

ICEHOCKEY-NHL-TBL-CHI/ (PIX)

Hockey - NHL - Tampa Bay Lightning v Chicago Blackhawks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Amalie Arena, Tampa, Florida

14 Jan 20:00 ET / 01:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-TOR-MTL/ (PIX)

Hockey - NHL - Toronto Maple Leafs v Montreal Canadiens

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario

14 Jan 19:00 ET / 00:00 GMT

SOCCER

SOCCER-ENGLAND-FUL-CHE/PREVIEW

Soccer - England - Premier League - Chelsea news conference

Chelsea's Frank Lampard holds a news conference ahead of his side's Premier League match against Fulham.

14 Jan 08:30 ET / 13:30 GMT

SOCCER-ENGLAND-MCI-BRH/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion

Manchester City play Brighton & Hove Albion in the Premier League.

13 Jan 13:00 ET / 18:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-TOT-FUL/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Tottenham Hotspur v Fulham

Tottenham Hotspur face Fulham in the Premier League. Spurs were originally due to play Aston Villa away but the fixture was postponed due to the Birmingham-based club's number of COVID-19 cases.

13 Jan 15:15 ET / 20:15 GMT

SOCCER-ENGLAND/

Soccer - England - Premier League preview

Preview of the weekend fixtures

Jan 14

SOCCER-FRANCE-PSG-OLM/REPORT (PIX)

Soccer - France - Trophee des Champions - Paris St Germain v Olympique Marseille

Paris St Germain play Olympique Marseille in the French Super (Trophee des Champions) in Lens.

13 Jan 15:00 ET / 20:00 GMT

SOCCER-GERMANY-HKI-BAY/REPORT (PIX)

Soccer - Germany - DFB Cup - Kiel v Bayern Munich

Kiel play Bayern Munich in the second round of the DFB Cup.

13 Jan 14:45 ET / 19:45 GMT

SOCCER-ITALY-JUV-GEN/REPORT

Soccer - Italy - Coppa Italia - Juventus v Genoa

Juventus host Genoa in the Coppa Italia Round of 16. We will round up the rest of Wednesday's cup ties.

13 Jan 14:45 ET / 19:45 GMT

SOCCER-ITALY/PREVIEW

Soccer - Italy - Serie A preview

Preview of the weekend's Serie A matches

14 Jan 06:00 ET / 11:00 GMT

SOCCER-LIBERTADORES-STS-BOJ/REPORT (PIX)

Soccer - Copa Libertadores - Santos v Boca Juniors

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Santos v Boca Juniors - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - January 13, 2021

13 Jan 17:00 ET / 22:00 GMT

SOCCER-SPAIN-SOC-FCB/REPORT (PIX) (TV)

Soccer - Spain - Spanish Super Cup - Real Sociedad v Barcelona

Real Sociedad play Barcelona in the first Spanish Super Cup semi-final in Cordoba.

13 Jan 15:00 ET / 20:00 GMT