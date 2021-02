Here are the top sports stories and upcoming coverage plans for Reuters text service as of 7.30 p.m. GMT/2.30 p.m. ET. For a full schedule of news and events, go to our editorial calendar on Reuters Connect https://www.reutersconnect.com/planning.

TOP STORIES

SPORTS

TENNIS-AUSOPEN

Osaka juggernaut rolls on to second Australian Open crown

MELBOURNE (Reuters) - Naomi Osaka crushed Jennifer Brady 6-4 6-3 to secure her second Australian Open title on Saturday and cement her standing as the new queen of the women's game.

BASKETBALL-NBA-ROUNDUP NBA roundup: Nuggets' Jamal Murray scores 50 with no FTs Jamal Murray scored a career-high 50 points Friday, despite attempting no free throws, as the visiting Denver Nuggets earned a 120-103 victory over the Cleveland Cavaliers.

TENNIS-AUSOPEN-MENS Djokovic marginally ahead of Medvedev for final, feels Corretja

MELBOURNE (Reuters) - Novak Djokovic will need to be at his best to beat Russian Daniil Medvedev in Sunday's Australian Open final but the eight-time champion will be slightly ahead due to his experience, former world number two Alex Corretja has said.

UPCOMING

SPORTS

SOCCER-ENGLAND-FUL-SHU/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Fulham v Sheffield United

Fulham need a win against struggling Southampton

20 Feb 20:00 ET / 20:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-COL-VGK/ (PIX)

Hockey - NHL - Colorado Avalanche v Vegas Golden Knights

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Edgewood Tahoe Resort, Stateline, Nevada

20 Feb 20:00 ET / 20:00 GMT

SOCCER-SPAIN-REV-MAD/REPORT (PIX)

Soccer - Spain - La Liga - Real Valladolid v Real Madrid

Real Valladolid face Real Madrid in La Liga.

20 Feb 20:00 ET / 20:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-DET-FLA/ (PIX)

Hockey - NHL - Detroit Red Wings v Florida Panthers

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan

20 Feb 22:00 ET / 22:00 GMT

ALPINE-WORLD/ (PIX)

FIS Alpine World Ski Championships

FIS Alpine Ski World Championships - Slalom men takes place in Cortina d'Ampezzo.

21 Feb

ICEHOCKEY-NHL-PIT-NYI/ (PIX)

Hockey - NHL - Pittsburgh Penguins v New York Islanders 2020-21 NHL Season (Regular Season) - PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvania

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

TENNIS-AUSOPEN/ (PIX) (TV)

Tennis - Australian Open

The Australian Open men's singles final.

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-MTL-TOR/ (PIX)

Hockey - NHL - Montreal Canadiens v Toronto Maple Leafs

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Bell Centre, Montreal, Quebec

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-CAR-TBL/ (PIX)

Hockey - NHL - Carolina Hurricanes v Tampa Bay Lightning 2020-21 NHL Season (Regular Season) - PNC Arena, Raleigh, North Carolina

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-STL-SJS/ (PIX)

Hockey - NHL - St. Louis Blues v San Jose Sharks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Enterprise Center, St. Louis, Missouri

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-ARI-LAK/ (PIX)

Hockey - NHL - Arizona Coyotes v Los Angeles Kings

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Gila River Arena, Glendale, Arizona

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-CBJ-NSH/ (PIX)

Hockey - NHL - Columbus Blue Jackets v Nashville Predators

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Nationwide Arena, Columbus, Ohio

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-CAR-CHI/ (PIX)

POSTPONED - Hockey - NHL - Carolina Hurricanes v Chicago Blackhawks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - PNC Arena, Raleigh, North Carolina

21 Feb 00:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-DAL-TBL/ (PIX)

POSTPONED - Hockey - NHL - Dallas Stars v Tampa Bay Lightning

2020-21 NHL Season (Regular Season) - American Airlines Center, Dallas, Texas

21 Feb 01:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-CHA-GSW/ (PIX)

Basketball - NBA - Charlotte Hornets v Golden State Warriors

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina

21 Feb 01:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-HOU-IND/ (PIX)

POSTPONED - Basketball - NBA - Houston Rockets v Indiana Pacers

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Toyota Center, Houston, Texas

21 Feb 01:00 ET / 01:00 GMT

GOLF-EUROPEAN/

Golf - European Tour - Australian PGA Championship

The final round of the Australian PGA Championship. The tournament is co-sanctioned with the PGA Tour of Australasia

21 Feb 01:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-LAL-MIA/ (PIX)

Basketball - NBA - Los Angeles Lakers v Miami Heat

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Staples Center, Los Angeles, California

21 Feb 01:30 ET / 01:30 GMT

ICEHOCKEY-NHL-ANA-MIN/ (PIX)

Hockey - NHL - Anaheim Ducks v Minnesota Wild

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Honda Center, Anaheim, California

21 Feb 02:00 ET / 02:00 GMT

BASKETBALL-NBA-CHI-SAC/ (PIX)

Basketball - NBA - Chicago Bulls v Sacramento Kings

2020-21 NBA Season (Regular Season) - United Center, Chicago, Illinois

21 Feb 02:00 ET / 02:00 GMT

BASKETBALL-NBA-MEM-PHX/ (PIX)

Basketball - NBA - Memphis Grizzlies v Phoenix Suns

2020-21 NBA Season (Regular Season) - FedExForum, Memphis, Tennessee

21 Feb 02:00 ET / 02:00 GMT

BASKETBALL-NBA-POR-WAS/ (PIX)

Basketball - NBA - Portland Trail Blazers v Washington Wizards

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Moda Center at the Rose Quarter, Portland, Oregon

21 Feb 03:00 ET / 03:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-EDM-CGY/ (PIX)

Hockey - NHL - Edmonton Oilers v Calgary Flames

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Rogers Place, Edmonton, Alberta

21 Feb 03:00 ET / 03:00 GMT

SAILING-AMERICASCUP/ (TV)

Sailing - America's Cup Challenger Series

The latest from the finals of the Prada Cup, the challenger series for the America's Cup, which is raced on Waitemata Harbour in Auckland.

21 Feb 03:00 ET / 03:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-WHU-TOT/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - West Ham United v Tottenham Hotspur

West Ham United play Tottenham Hotspur in the Premier League.

21 Feb 12:00 ET / 12:00 GMT

SOCCER-SPAIN-FCB-CCF/REPORT (PIX)

Soccer - Spain - La Liga - Barcelona v Cadiz

Barcelona face Cadiz in La Liga.

21 Feb 13:00 ET / 13:00 GMT

SOCCER-ITALY-MIL-INT/REPORT (PIX)

Soccer - Italy - Serie A - AC Milan v Inter Milan

AC Milan host Inter Milan in a Serie A match.

21 Feb 14:00 ET / 14:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-AVA-LEI/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Aston Villa v Leicester City .

21 Feb 14:00 ET / 14:00 GMT

SOCCER-FRANCE-LOR-LIL/REPORT

Soccer - France - Ligue 1 - Lorient v Lille

Lille travel to Lorient in Ligue 1

21 Feb 16:00 ET / 16:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-ARS-MCI/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Arsenal v Manchester City

Arsenal take on leaders Manchester City in the Premier League.

21 Feb 16:30 ET / 16:30 GMT

SOCCER-BRAZIL-FLA-INL/REPORT (PIX)

Brasileiro Championship - Flamengo v Internacional

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Internacional - Maracana stadium, Rio de Janeiro, Brazil

21 Feb 19:00 ET / 19:00 GMT

GOLF-GENESIS/

Golf - PGA Tour - Genesis Invitational

Fourth round of the Genesis Invitational at the Riviera Country Club in Los Angeles.

21 Feb 19:00 ET / 19:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-BOS-PHI/ (PIX)

Hockey - NHL - Boston Bruins v Philadelphia Flyers

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Edgewood Tahoe Resort, Stateline, Nevada

21 Feb 19:00 ET / 19:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-MUN-NEW/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Manchester United v Newcastle United

Manchester United play Newcastle United in the Premier League.

21 Feb 19:00 ET / 19:00 GMT