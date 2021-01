REUTERS SPORTS SCHEDULE AT 7:30 p.m. GMT/2:30 p.m. ET

Here are the top sports stories and upcoming coverage plans for Reuters text service as of 7:30 p.m. GMT/2:30 p.m. ET. For a full schedule of news and events, go to our editorial calendar on Reuters Connect https://www.reutersconnect.com/planning.

TOP STORIES

ATHLETICS-RECORD

Zango leaps into record books with world indoor triple jump mark

(Reuters) - Hugues Fabrice Zango became the first athlete from Burkina Faso to set a world record when he posted the longest ever indoor triple jump with a leap of 18.07 metres at an event in Aubiere in France on Saturday.

HEALTH-CORONAVIRUS-AUSTRALIA

Tennis-COVID cases on player flights leave Australian Open buildup in disarray

MELBOURNE (Reuters) - The build-up to next month's Australian Open was thrown into disarray on Saturday when 47 players were forced into two weeks of strict hotel quarantine after coronavirus infections were reported on two chartered flights carrying them to Melbourne.

SPORT-DOPING-ATHLETICS

Olympic hurdles champion McNeal denies testing positive for banned substance

(Reuters) - American Olympic 100 metres hurdles gold medallist Brianna McNeal has denied testing positive for any banned substance in a statement released by her management agency on Saturday.

UPCOMING

SOCCER-SPAIN-FCB-ATB/PREVIEW (TV)

Soccer - Spain - Spanish Super Cup - Barcelona & Athletic Bilbao news conferences & training

Barcelona and Athletic Bilbao prepare for the Spanish Super Cup final in Seville.

16 Jan 15:30 ET / 19:30 GMT

SOCCER-ITALY-SAM-UDI/REPORT

Soccer - Italy - Serie A - Sampdoria v Udinese

Sampdoria host Udinese in a Serie A match. We will wrap up all of the day's action in Serie A.

16 Jan 15:45 ET / 19:45 GMT

SOCCER-ENGLAND-LEI-SOU/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Leicester City v Southampton

16 Jan 16:00 ET / 20:00 GMT

SOCCER-FRANCE-ANG-PSG/REPORT (PIX)

Soccer - France - Ligue 1 - Angers v Paris St Germain

Angers play PSG in Ligue 1.

16 Jan 16:00 ET / 20:00 GMT

SOCCER-ITALY-NAP-FIO/REPORT

Soccer - Italy - Serie A - Napoli v Fiorentina

Napoli host Fiorentina in a Serie A match.

17 Jan 07:30 ET / 11:30 GMT

SOCCER-ENGLAND-SHU-TOT/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Sheffield United v Tottenham Hotspur

Sheffield United play Tottenham Hotspur in the Premier League.

17 Jan 10:00 ET / 14:00 GMT

SOCCER-GERMANY-BAY-SCF/REPORT (PIX) (TV)

Soccer - Germany - Bundesliga - Bayern Munich v Freiburg

Bayern Munich play Freiburg in the Bundesliga.

17 Jan 10:30 ET / 14:30 GMT

SOCCER-FRANCE-LIL-REI/REPORT (PIX)

Soccer - France - Ligue 1 - Lille v Reims

Lille play Reims in Ligue 1.

17 Jan 12:00 ET / 16:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-LIV-MUN/REPORT (PIX) (TV)

Soccer - England - Premier League - Liverpool v Manchester United

Liverpool play Manchester United in the Premier League.

17 Jan 12:30 ET / 16:30 GMT

SOCCER-BRAZIL-APR-SAO/REPORT (PIX)

Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Sao Paulo

Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Sao Paulo - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - January 17, 2021

17 Jan 15:00 ET / 19:00 GMT

SOCCER-ENGLAND-MCI-CRY/REPORT (PIX)

Soccer - England - Premier League - Manchester City v Crystal Palace

Manchester City face Crystal Palace in the Premier League.

17 Jan 15:15 ET / 19:15 GMT

SOCCER-ITALY-ATT-GEN/REPORT

Soccer - Italy - Serie A - Atalanta v Genoa

Atalanta host Genoa in a Serie A match. We will wrap up the earlier games in Serie A.

17 Jan 13:00 ET / 17:00 GMT

GOLF-SONYOPEN/

Golf - PGA Tour - Sony Open in Hawaii

Third round of the Sony Open in Hawaii from Waialae Country Club in Honolulu, where Cameron Smith is the defending champion.

16 Jan 17:00 ET / 21:00 GMT

FOOTBALL-NFL-GB-LAR/ (PIX)

Football - NFL - Green Bay Packers v Los Angeles Rams

2020-2021 NFL Season (Postseason) - Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin

16 Jan 17:35 ET / 21:35 GMT

FOOTBALL-NFL-BUF-BAL/ (PIX)

Football - NFL - Buffalo Bills v Baltimore Ravens

2020-2021 NFL Season (Postseason) - Bills Stadium, Orchard Park, New York

17 Jan 21:15 ET / 01:15 GMT

BASKETBALL-NBA-SAS-HOU/ (PIX)

Basketball - NBA - San Antonio Spurs v Houston Rockets

2020-21 NBA Season (Regular Season) - AT&T Center, San Antonio, Texas

16 Jan 18:00 ET / 22:00 GMT

BASKETBALL-NBA-BKN-ORL/ (PIX)

Basketball - NBA - Brooklyn Nets v Orlando Magic

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Barclays Center, Brooklyn, New York

16 Jan 19:00 ET / 23:00 GMT

BASKETBALL-NBA-TOR-CHA/ (PIX)

Basketball - NBA - Toronto Raptors v Charlotte Hornets

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Amalie Arena, Tampa, Florida

17 Jan 20:30 ET / 00:30 GMT

BASKETBALL-NBA-MEM-PHI/ (PIX)

Basketball - NBA - Memphis Grizzlies v Philadelphia 76ers 2020-21 NBA Season (Regular Season) - FedExForum, Memphis, Tennessee

17 Jan 21:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-MIA-DET/ (PIX)

Basketball - NBA - Miami Heat v Detroit Pistons

2020-21 NBA Season (Regular Season) - AmericanAirlines Arena, Miami, Florida

17 Jan 21:00 ET / 01:00 GMT

BASKETBALL-NBA-POR-ATL/ (PIX)

Basketball - NBA - Portland Trail Blazers v Atlanta Hawks

2020-21 NBA Season (Regular Season) - Moda Center at the Rose Quarter, Portland, Oregon

17 Jan 23:00 ET / 03:00 GMT

BASKETBALL-NBA-BOS-NYK/ (PIX)

Basketball - NBA - Boston Celtics v New York Knicks

2020-21 NBA Season (Regular Season) - TD Garden, Boston, Massachusetts

17 Jan 14:00 ET / 18:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-ARI-SJS/ (PIX)

Hockey - NHL - Arizona Coyotes v San Jose Sharks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Gila River Arena, Glendale, Arizona

16 Jan 17:00 ET / 21:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-OTT-TOR/ (PIX)

Hockey - NHL - Ottawa Senators v Toronto Maple Leafs

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Canadian Tire Centre, Kanata, Ontario

17 Jan 20:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-DET-CAR/ (PIX)

Hockey - NHL - Detroit Red Wings v Carolina Hurricanes

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan

17 Jan 20:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-NYR-NYI/ (PIX)

Hockey - NHL - New York Rangers v New York Islanders

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Madison Square Garden, New York, New York

17 Jan 20:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-EDM-MTL/ (PIX)

Hockey - NHL - Edmonton Oilers v Montreal Canadiens

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Rogers Place, Edmonton, Alberta

17 Jan 20:00 ET / 00:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-NSH-CBJ/ (PIX)

Hockey - NHL - Nashville Predators v Columbus Blue Jackets

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee

17 Jan 21:00 ET / 01:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-LAK-MIN/ (PIX)

Hockey - NHL - Los Angeles Kings v Minnesota Wild

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Staples Center, Los Angeles, California

17 Jan 22:00 ET / 02:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-CGY-VAN/ (PIX)

Hockey - NHL - Calgary Flames v Vancouver Canucks

2020-21 NHL Season (Regular Season) - Scotiabank Saddledome, Calgary, Alberta

17 Jan 23:00 ET / 03:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-VGK-ANA/ (PIX)

Hockey - NHL - Vegas Golden Knights v Anaheim Ducks 2020-21 NHL Season (Regular Season) - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

17 Jan 23:00 ET / 03:00 GMT

ICEHOCKEY-NHL-PIT-WSH/ (PIX)

Hockey - NHL - Pittsburgh Penguins v Washington Capitals

2020-21 NHL Season (Regular Season) - PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvania

17 Jan 13:00 ET / 17:00 GMT

CRICKET-TEST-AUS-IND/ (PIX)

Cricket - Fourth Test - Australia v India

Day three of the fourth and final test between Australia and India at the Gabba.

17 Jan 21:00 ET / 01:00 GMT

CRICKET-TEST-LKA-ENG/

Cricket - First Test - Sri Lanka v England - Day 4

The fourth day of the first of two tests between Sri Lanka and England at Galle International Stadium.

17 Jan 00:30 ET / 04:30 GMT

SAILING-AMERICASCUP/ (TV)

Sailing - America's Cup Challenger series

Day three of the Prada Cup, the challenger series for the America's Cup, which is raced on Waitemata Harbour in Auckland.

17 Jan 22:15 ET / 02:15 GMT

HONGKONG-CLIMBER/ (PIX) (TV)

Paraplegic climber scales skyscraper in Hong Kong

Meet Hong Kong's Lai Chi-wai, the world's first paraplegic climber to scale a skyscraper.

17 Jan