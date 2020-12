Serie A Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Grêmio (1) 4 Scorers: Diego Souza 41, Diego Souza 53, C. Pinares 55, Lucas Silva 90+3pen Yellow card: Diego Souza 58, Lucas Silva 87 Subs used: Darlan Mendes 59 (Maicon), Churín 59 (Diego Souza), Lucas Silva 59 (Pinares), Thaciano 73 (Matheus Henrique), Robinho 80 (Pepê) Vasco da Gama (0) 0 Yellow card: Léo Matos 62 Subs used: Juninho 46 (Marcos Júnior), Ricardo Graça 46 (Leandro Castán), Carlinhos 66 (Torres), Ribamar 66 (Marcelo Alves), Tiago Reis 86 (Talles Magno) Referee: Raphael Claus ................................................................. São Paulo in play Sport Recife ................................................................. Atlético Mineiro (18:15) Internacional ................................................................. Monday, December 7 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v Goiás (2000/2300) Wednesday, December 9 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Botafogo (2130/0030)