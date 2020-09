Sep 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) RB Bragantino (0) 1 Scorers: Claudinho 54 Red card: Morato 99 Yellow card: Ricardo 22 Subs used: Bruno Tubarão 46 (Leandrinho), Uillian Correia 53 (Ricardo), Alerrandro 66 (Ytalo), Morato 84 (Claudinho), Hurtado 84 (Artur) Palmeiras (0) 2 Scorers: Gabriel Veron 69, Willian 90+4 Yellow card: Gómez 30, Vitor Hugo 97, Danilo 97 Subs used: Willian 66 (Mayke), Gabriel Veron 66 (Wesley), Bruno Henrique 67 (Zé Rafael), Danilo 80 (Patrick de Paula), Raphael Veiga 84 (Lucas Lima) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. São Paulo (16:00) Fluminense ................................................................. Internacional (16:00) Bahia ................................................................. Vasco da Gama (18:00) Athletico Paranaense ................................................................. Atlético GO (19:00) Grêmio ................................................................. Sport Recife (20:30) Goiás ................................................................. Coritiba (20:30) Atlético Mineiro ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Sport Recife (1800/2100) Goiás v Coritiba (1800/2100) São Paulo v RB Bragantino (1915/2215) Athletico Paranaense v Botafogo (1930/2230) Fluminense v Flamengo (2130/0030) Santos v Atlético Mineiro (2130/0030) Thursday, September 10 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Palmeiras (1915/2215) Internacional v Ceará (1915/2215) Bahia v Grêmio (1915/2215) Vasco da Gama v Atlético GO (2100/0000)