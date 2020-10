Serie A Summaries

Oct 8 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Léo Cittadini 62, Wellington 83, Geuvânio 94 Subs used: Walter 64 (Jorginho), Geuvânio 72 (Léo Cittadini), Richard 85 (Wellington), Ravanelli 86 (Jonathan) Ceará (0) 0 Yellow card: Luiz Otávio 39, Mateus Gonçalves 91 Subs used: Mateus Gonçalves 64 (Leandro Carvalho), Bergson 64 (Rafael Sóbis), Kelvyn 81 (Ricardinho), Wescley 90 (Vinícius Goes) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. RB Bragantino (21:00) Internacional ................................................................. Saturday, October 10 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Flamengo (1700/2000) Palmeiras v São Paulo (1900/2200) Coritiba v Fortaleza (1900/2200) Atlético Mineiro v Goiás (2100/0000) Sunday, October 11 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Bahia (1600/1900) Santos v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Botafogo (1815/2115) Atlético GO v RB Bragantino (1815/2115) Internacional v Athletico Paranaense (2030/2330) Ceará v Corinthians (2030/2330) Tuesday, October 13 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Goiás (1800/2100)