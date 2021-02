Serie A Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Goiás (1) 2 Scorers: Rafael Moura 8, Fernandão 64 Yellow card: Heron 28, Miguel Ferreira 51, Índio 86, Breno 87 Subs used: Iago 59 (Miguel Ferreira), Índio 86 (Fernandão), Daniel 86 (Vinicius), Cabral 92 (Breno), Douglas Baggio 92 (Rafael Moura) Botafogo (0) 0 Red card: Kanu 83 Yellow card: David Sousa 23, Kayque 34, Caio Alexandre 39 Subs used: Warley 46 (Cesinha), Luiz Otavio 46 (Kayque), Matheus Babi 65 (Hugo), Bruno Nazário 76 (Matheus Nascimento) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. Atlético Mineiro (19:00) Bahia ................................................................. Santos (19:00) Coritiba ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Corinthians (1600/1900) Vasco da Gama v Internacional (1600/1900) Palmeiras v Fortaleza (1815/2115) Athletico Paranaense v Atlético GO (1815/2115) Grêmio v São Paulo (2030/2330) Monday, February 15 fixtures (BRST/GMT) Ceará v Fluminense (1800/2100) Sport Recife v RB Bragantino (2000/2300) Wednesday, February 17 fixtures (BRST/GMT) Santos v Corinthians (1900/2200) Coritiba v Palmeiras (1930/2230)