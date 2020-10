Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Fluminense (1) 2 Scorers: Luiz Henrique 13, Danilo Barcelos 90+1 Yellow card: Digão 29, Igor Julião 54, André 82 Subs used: André 4 (Yago Felipe), Caio Paulista 46 (Húdson), Marcos Paulo 67 (Luiz Henrique), Ganso 67 (Nenê), Felippe Cardoso 84 (André) Ceará (1) 2 Scorers: Húdson 42og, Vinícius Goes 78 Yellow card: Tiago Pagnussat 16, Pedro 19, Rafael Sóbis 44 Subs used: Cleber 71 (Rafael Sóbis), Leandro Carvalho 71 (Pedro), Lima 81 (Vinícius Goes), Kelvyn 81 (Leonardo Chú) Referee: Gilberto Rodrigues Castro Junior ................................................................. Coritiba (0) 1 Scorers: Giovanni Augusto 74 Yellow card: Hugo Moura 26, Nathan Silva 77, Matheus Sales 82, William Matheus 89, Ricardo Oliveira 95 Subs used: Matheus Galdezani 32 (Natanael), Neilton 60 (Yan Sasse), Nathan 60 (Rodrigo Muniz), Ricardo Oliveira 85 (Hugo Moura), Matheus Bueno 85 (Matheus Sales) Santos (2) 2 Scorers: Kaio Jorge 6, Y. Soteldo 27pen Yellow card: Jobson 30, Kaio Jorge 59 Subs used: Lucas Lourenço 76 (Lucas Braga), Sandry 76 (Jobson), Arthur Gomes 76 (Jean Mota), Luiz Felipe 88 (Kaio Jorge), Wagner 94 (Soteldo) Referee: Bruno Arleu de Araujo ................................................................. Atlético GO (1) 1 Scorers: Ze Roberto 45+1 Red card: Willian Maranhão 19, Everton Felipe 94 Yellow card: João Victor 29, Eder 40, Matheus Vargas 50 Subs used: Hyuri 60 (Ze Roberto), Arnaldo 78 (Janderson), Matheuzinho 89 (Matheus Vargas), Frizzo 90 (Chico) Athletico Paranaense (0) 1 Scorers: Léo Cittadini 61 Yellow card: Wellington 13, Léo Gomes 50, Léo Cittadini 52, Abner 64, Geuvânio 94 Subs used: Richard 46 (Wellington), Fabinho 46 (Léo Gomes), Nikão 55 (Carlos Eduardo), Guilherme Bissoli 76 (Ravanelli), Geuvânio 85 (Renato Kayzer) Referee: Pablo Ramón Goncalves Pinheiro ................................................................. São Paulo in play Grêmio ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Flamengo (1600/1900) Internacional v Vasco da Gama (1815/2115) RB Bragantino v Sport Recife (2030/2330) Fortaleza v Palmeiras (2030/2330) Monday, October 19 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Goiás (2000/2300) Bahia v Atlético Mineiro (2000/2300) Wednesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Corinthians (2130/0030)