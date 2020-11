Serie A Summaries

Nov 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Coritiba (1) 1 Scorers: Giovanni Augusto 3 Yellow card: Robson Fernandes 31, Maílton 72, Giovanni Augusto 76 Subs used: Rodrigo Muniz 69 (Neilton), Sarrafiore 80 (Mattheus), Pablo Thomaz 91 (Matheus Sales) Bahia (1) 2 Scorers: Elber 36, Zeca 72 Yellow card: Daniel 57, Rodriguinho 71, Ronaldo 87, Gregore 93 Subs used: Juninho 46 (Anderson Martins), Rodriguinho 58 (Daniel), Zeca 65 (Matheus Bahia), Rossi 65 (Fessin), Marco Antonio 77 (Elber) Referee: Igor Junior Benevenuto ................................................................. Botafogo (20:00) RB Bragantino ................................................................. Wednesday, November 18 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Athletico Paranaense (1900/2200) Thursday, November 19 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Fortaleza (1900/2200) Friday, November 20 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Bahia (2000/2300) Saturday, November 21 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Santos (1900/2200) Flamengo v Coritiba (1900/2200) Goiás v Palmeiras (2100/0000)