Serie A Summaries

Dec 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Fiorentina (1) 1 Scorers: D. Vlahović 19pen Yellow card: Bonaventura 13, Igor 69 Subs used: Biraghi 59 (Barreca), Pol Lirola 59 (Venuti), José Callejón 60 (Bonaventura), Borja Valero 84 (Ribéry), Cutrone 86 (Castrovilli) Hellas Verona (1) 1 Scorers: Miguel Veloso 8pen Yellow card: Dimarco 27, Ceccherini 34 Subs used: Colley 46 (Salcedo), Magnani 51 (Günter), Ilić 70 (Tameze), Rüegg 71 (Lazović), Ankrah 78 (Zaccagni) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Sampdoria (18:00) Crotone ................................................................. Parma (20:45) Juventus ................................................................. Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Torino v Bologna (1230/1130) Benevento v Genoa (1500/1400) Cagliari v Udinese (1500/1400) Internazionale v Spezia (1500/1400) Sassuolo v Milan (1500/1400) Atalanta v Roma (1800/1700) Lazio v Napoli (2045/1945) Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Crotone v Parma (1830/1730) Juventus v Fiorentina (2045/1945) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Internazionale (1830/1730) Bologna v Atalanta (2045/1945) Milan v Lazio (2045/1945) Napoli v Torino (2045/1945) Roma v Cagliari (2045/1945) Sampdoria v Sassuolo (2045/1945) Spezia v Genoa (2045/1945) Udinese v Benevento (2045/1945)