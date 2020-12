Serie A Summaries

Dec 8 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Atlético GO (0) 0 Yellow card: Dudu 41, Willian Maranhão 43, Arnaldo 93 Subs used: Danilo 59 (Gustavo Ferrareis), Wellington Rato 59 (Matheus Vargas), Roberson 73 (Nicolas Vichiatto), Arnaldo 82 (Dudu), Rithely 82 (Willian Maranhão) Goiás (1) 1 Scorers: Rafael Moura 26 Yellow card: Fábio Sanches 29, Cabral 42, Heron 47 Subs used: Henrique Lordelo 66 (Miguel Ferreira), Joao Marcos 76 (Fernandão), Daniel 76 (Cabral), Gabriel Rodrigues 86 (Jefferson) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Wednesday, December 9 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Botafogo (2130/0030) Saturday, December 12 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Atlético Mineiro (1700/2000) RB Bragantino v Fortaleza (1700/2000) Internacional v Botafogo (1900/2200) Palmeiras v Bahia (1900/2200) Ceará v Atlético GO (2100/0000)