Serie A Summaries

Dec 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Sport Recife (1) 1 Scorers: Dalberto 10 Yellow card: Marquinhos 17, Thiago Neves 94 Subs used: Raul Prata 46 (Marquinhos), Betinho 66 (Ronaldo), Mikael 80 (Marcão), Ricardinho 92 (Mugni) Grêmio (0) 1 Scorers: Pepê 73pen Yellow card: Kannemann 37, Kannemann 52 (2nd), Pepê 70 Subs used: Pedro Geromel 61 (Lucas Silva), Luiz Fernando 61 (Ferreira), Thaciano 67 (Jean Pyerre), Darlan Mendes 78 (Churín) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. Coritiba (21:00) Botafogo ................................................................. Internacional (21:00) Palmeiras ................................................................. Sunday, December 20 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Athletico Paranaense (1600/1900) Flamengo v Bahia (1815/2115) Fortaleza v Ceará (2030/2330) Monday, December 21 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Goiás (2000/2300)