Serie A Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Tuesday (start times are BRST) Palmeiras (1) 1 Scorers: Breno 31 Yellow card: Kuscevic 92 Subs used: Vanderlan 58 (Lucas Lima), Patrick de Paula 58 (Felipe Melo), Fabrício 65 (Gabriel Silva), Gabriel Veron 76 (Breno) Vasco da Gama (1) 1 Scorers: M. Benítez 35 Yellow card: Benítez 29 Subs used: Gabriel Pec 63 (Talles Magno), Carlinhos 63 (Yago Pikachu), Vinícius Paiva 71 (Benítez), Andrey 77 (Gil), Cayo Tenório 78 (Léo Matos) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Atlético Mineiro in play Santos ................................................................. Thursday, January 28 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Corinthians (1900/2200) Grêmio v Flamengo (2000/2300) Sunday, January 31 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v São Paulo (1600/1900) Coritiba v Grêmio (1600/1900) Vasco da Gama v Bahia (1600/1900) Atlético Mineiro v Fortaleza (1700/2000) Internacional v RB Bragantino (1815/2115) Ceará v Athletico Paranaense (1900/2200) Fluminense v Goiás (2030/2330)