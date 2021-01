Serie A Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Fluminense (0) 1 Scorers: Patric 49og Yellow card: Fred 76 Subs used: Caio Paulista 69 (Luiz Henrique), Felippe Cardoso 80 (Fred), Nenê 80 (Araújo), Húdson 88 (Lucca) Sport Recife (0) 0 Red card: Junior Tavares 40 Yellow card: Sander 58 Subs used: Sander 42 (Marquinhos), Ewerton 46 (Ronaldo), Ricardinho 79 (Adryelson), Hernane 79 (Raul Prata), Mikael 92 (Dalberto) Referee: Heber Roberto Lopes ................................................................. Vasco da Gama (21:00) Coritiba ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (BRST/GMT) Santos v Botafogo (1600/1900) Athletico Paranaense v São Paulo (1600/1900) Atlético Mineiro v Atlético GO (1815/2115) Ceará v RB Bragantino (2030/2330) Internacional v Fortaleza (2030/2330) Monday, January 18 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Corinthians (1900/2200) Goiás v Flamengo (2000/2300) Wednesday, January 20 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Atlético GO (1700/2000) Bahia v Athletico Paranaense (1800/2100) Grêmio v Atlético Mineiro (1915/2215) Coritiba v Fluminense (2030/2330) RB Bragantino v Vasco da Gama (2130/0030) São Paulo v Internacional (2130/0030) Thursday, January 21 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Palmeiras (1900/2200) Fortaleza v Santos (1900/2200) Goiás v Ceará (1900/2200) Corinthians v Sport Recife (2100/0000)