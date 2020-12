Dec 22 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Corinthians (1) 2 Scorers: Gustavo Mosquito 14, Jô 51 Yellow card: Méndez 61 Subs used: Gabriel Pereira 68 (Gustavo Mosquito), Xavier 77 (Ramiro), Léo Natel 77 (Otero), Luan 83 (Cazares), Walter 84 (Cássio) Goiás (1) 1 Scorers: Fernandão 3 Subs used: Vinicius 57 (Miguel Ferreira), Henrique Lordelo 73 (Breno), Índio 74 (Douglas Baggio), Daniel 74 (Fernandão) Referee: Bruno Arleu de Araujo ................................................................. Saturday, December 26 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Coritiba (1700/2000) Fortaleza v Flamengo (1900/2200) Goiás v Sport Recife (1900/2200) Fluminense v São Paulo (2100/0000)