Serie A Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Vasco da Gama (1) 1 Scorers: Carlinhos 9 Yellow card: Jadson 44, Henrique 98 Subs used: Torres 68 (Vinícius Paiva), Marcelo Alves 68 (Juninho), Bruno Gomes 80 (Marcos Júnior), Yago Pikachu 80 (Carlinhos), Tiago Reis 93 (Cano) Santos (0) 0 Subs used: Soteldo 46 (Luiz Felipe), Bruninho 46 (Fernando), Marinho 73 (Mádson), Marcos Leonardo 83 (Kaio Jorge), Lucas Lourenço 86 (Sandry) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. RB Bragantino (0) 0 Yellow card: Ligger 15, Raul 80 Subs used: Morato 57 (Bruno Tubarão), Matheus Jesus 57 (Ramires), Alerrandro 57 (Ytalo), Thonny Anderson 76 (Artur), Hurtado 86 (Edimar Fraga) Athletico Paranaense (1) 1 Scorers: Renato Kayzer 26 Yellow card: José Ivaldo 39, Christian 53, Alvarado 69, Richard 72, Walter 100 Subs used: Alvarado 68 (Christian), Reinaldo 71 (Carlos Eduardo), Lucas Halter 72 (Khellven), Walter 85 (Renato Kayzer), González 85 (Richard) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Flamengo (18:15) Bahia ................................................................. Fortaleza (20:30) Ceará ................................................................. Monday, December 21 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Goiás (2000/2300)