Serie A Summaries

Feb 2 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Tuesday (start times are BRST) Palmeiras (1) 1 Scorers: Emerson Santos 16 Yellow card: Breno Lopes 32, Alan Empereur 71 Subs used: Kuscevic 42 (Emerson Santos), Lucas Esteves 67 (Lucas Lima), Gabriel Menino 67 (Felipe Melo), Gabriel Silva 87 (Alan Empereur) Botafogo (0) 1 Scorers: Rafael Navarro 60 Yellow card: José Welison 23 Subs used: Hugo 11 (Rafael Forster), Luiz Otavio 82 (Romildo), Kalou 82 (Rafael Navarro), Kayque 91 (Cesinha), Davi Araújo 91 (Matheus Nascimento) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Atlético GO (1915/2215) Bahia v Fluminense (2130/0030) Goiás v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Ceará (2130/0030) Thursday, February 4 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Coritiba (1830/2130) Flamengo v Vasco da Gama (2100/0000) Athletico Paranaense v Internacional (2100/0000) Friday, February 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Sport Recife (2000/2300) Saturday, February 6 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Goiás (1900/2200) Atlético GO v Santos (2100/0000) Sunday, February 7 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Flamengo (2030/2330)